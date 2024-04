Calcio | Lega Serie A Bastoni giocatore del mese di marzo

(Di venerdì 12 aprile 2024) "E' già un top player a livello internazionale", ha detto l'ad De Siervo ROMA - Il premio Ea Sports Fc Player Of The Month diè stato assegnato al difensore dell'Inter Alessandro. La consegna del trofeo avverrà nel pre-partita di Inter-Cagliari, in programma domenica 14 alle ore 20.45

Il calcio è, tecnicamente parlando, una “zona di comfort criminale” . E’ un’espressione comunemente usata in ambito criminologico, per riferirsi ad una situazione in cui un individuo può compiere un ... (ilnapolista)

Episodio da FANTACALCIO in Udinese-Inter con lo stranissimo gol di Lazar Samardzic . C’è una deviazione di Carlos Augusto su quello che sembra un tiro-cross, la palla rallenta ma passa in mezzo a ... (sportface)

Al tecnico del Bologna era stato assegnato il premio anche a febbraio MILANO - Il premio Philadelphia Coach Of The Month di marzo è stato assegnato all' allenatore del Bologna Thiago Motta . La ... (ilgiornaleditalia)

Lega SERIE A - Inter, Bastoni è il "Giocatore del mese di marzo", battuti Kvara, Leao, Barella, Calafiori e Koopmeiners - Il premio EA SPORTS FC Player Of The Month di marzo è stato assegnato al calciatore dell’Inter Alessandro Bastoni e la sua card Player Of The Month è ora disponibile nella modalità Ultimate Team di EA ...napolimagazine

Calcio, parla il tecnico Novelli: «Taranto può sognare; Foggia merita almeno la B» - «Picerno un modello, e che rimonta il Monopoli! Potenza, ora l’ultimo sforzo. Cerignola può mirare ai playoff. Francavilla, salvezza possibile. Un plauso ai giocatori del Brindisi per la lealtà» ...lagazzettadelmezzogiorno

Pomezia Calcio, Mezzina non ci gira intorno: “poche possibilità” - Reduce dal successo per 2 – 1 conquistato a via Varrone contro il Campus Eur, che non è bastato però ai ragazzi di Pomezia per accorciare su ...ilclandestinogiornalealiasera