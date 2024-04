Brutto incidente per Danilo Petrucci | “Una delle cadute più spaventose della mia vita”

(Di venerdì 12 aprile 2024) Terni, 12 aprile 2024 – Grande paura per il pilota ternano. Nel pomeriggio di ieri il pilota, 33 anni e attualmente sesto nella classifica del Mondiale Superbike, ha avuto undurante un allenamento di motocross sulla pista di Cingoli (Macerata). Lo ha raccontato lui stesso con tanto di foto su Instagram: “Ho perso il controllomoto prima di un salto e quindi invece di frenare la moto ha accelerato…ho saltato moltissimo e mi sono schiantato a terra. È stata unapiùmia. Ho rotto alcuni denti, la mandibola in due parti, la clavicola e la scapola oltre varie lacerazioni cutanee. Vi ringrazio per tutti i messaggi, spero di tornare presto a ...

Andrea Dovizioso è caduto mentre faceva cross sulla pista di Terranuova Bracciolini (in provincia di Arezzo) ed è stato portato in elisoccorso all’ ospedale Careggi di Firenze. Stando alle prime ... (oasport)

brutto incidente in un allenamento per Andrea Dovizioso . Il 38enne pilota romagnolo, campione del mondo nel 2004 con la classe 125, è caduto su una pista di cross a Terranuova Bracciolini (Ar). ... (gazzettadelsud)

Non solo Dovizioso! A poche ore dallo spaventoso incidente dell’ex pilota di MotoGP, arriva un’altra spaventosa notizia, che riguarda un suo ex collega, attualmente in Superbike: Danilo Petrucci è ... (calcioweb.eu)

Petrucci, incidente shock: "Una delle cadute più spaventose della mia vita" - Il 33enne pilota del Barni Spark Racing Team si stava allenando sulla pista di Cingoli quando ha perso il controllo della propria moto prima di un salto ...tuttosport

“Regina ricoverata in ospedale”, doccia fredda nella Royal Family - Brutte notizie arrivano dalla Royal Family, la regina è stata ricoverata ed è al momento in ospedale in condizioni severe.abruzzo.cityrumors

Brutta caduta per il ternano che ha riportato diverse fratture durante una sessione di motocross - Spaventosa caduta per Danilo Petrucci: il ternano ha riportato numerose fratture, come da lui stesso raccontato ...motorbox