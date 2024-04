Borse Ue in rosso nella settimana della Bce Tonfo Wall Street

Tra i settori, gli acquisti premiano l’oil&gas (+3,7%) e le banche (+1,7%). A Piazza Affari spicca Eni (+5,9%), mentre Diasorin e Interpump scivolano in coda (-6,9% per entrambi i titoli) (ilsole24ore)

Borse europee perdono slancio con rosso Wall Street. Milano chiude sopra la parità - In Borsa di Milano risulta che il controvalore degli scambi nella ... Le peggiori performance, invece, si sono registrate su Interpump, che ha chiuso a -5,63%. In rosso Stellantis, che evidenzia un ...teleborsa

Borsa e guerra, una inspiegabile asimmetria - Intanto l’economia reale è discontinua tra aree di relativa crescita ed aree di crescita prossima allo zero e nel mezzo di epocali trasformazioni ...corriere

In calo la Borsa di New York, JP Morgan crolla dopo i conti - (Teleborsa) - Sessione negativa per Wall Street, con il Dow Jones che sta lasciando sul parterre lo 0,95%: l'indice americano prosegue in tal modo una serie negativa, iniziata lunedì scorso, di cinque ...finanza.repubblica