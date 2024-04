BNL informa che ha limitato la sua Carta Conto per mancata verifica della sicurezza web – TRUFFA

Quando ricevete un messaggio che cita il nome di una banca (nel caso specifico BNL) avvisandovi che il vostro Conto è scaduto o che ci sono problemi con esso, si tratta molto probabilmente di un tentativo di TRUFFA noto come “phishing“. Questo tipo di TRUFFA mira a ingannare le vittime facendole credere che il messaggio provenga da una fonte legittima, come una banca, per indurle a fornire informazioni sensibili come password, numeri di Conto ... (chiccheinformatiche)

Quando ricevete un messaggio che cita il nome di una banca (nel caso specifico BNL) avvisandovi che il vostro Conto è scaduto o che ci sono problemi con esso, si tratta molto probabilmente di un tentativo di TRUFFA noto come “phishing“. Questo tipo di TRUFFA mira a ingannare le vittime facendole credere che il messaggio provenga da una fonte legittima, come una banca, per indurle a fornire informazioni sensibili come password, numeri di Conto ... (chiccheinformatiche)

Quando ricevete un messaggio che cita il nome di una banca (nel caso specifico BNL) avvisandovi che il vostro Conto è scaduto o che ci sono problemi con esso, si tratta molto probabilmente di un tentativo di TRUFFA noto come “phishing“. Questo tipo di TRUFFA mira a ingannare le vittime facendole credere che il messaggio provenga da una fonte legittima, come una banca, per indurle a fornire informazioni sensibili come password, numeri di Conto ... (chiccheinformatiche)

Quando ricevete un messaggio che cita il nome di una banca (nel caso specifico BNL) avvisandovi che il vostro Conto è scaduto o che ci sono problemi con esso, si tratta molto probabilmente di un tentativo di TRUFFA noto come “phishing“. Questo tipo di TRUFFA mira a ingannare le vittime facendole credere che il messaggio provenga da una fonte legittima, come una banca, per indurle a fornire informazioni sensibili come password, numeri di Conto ... (chiccheinformatiche)