Bce | i tassi rimangono al 4 | 5% Ma si prepara la stretta per giugno

(Di venerdì 12 aprile 2024) Bruxelles, 12 aprile 2024 – La Banca centrale europea lascia ancora una volta ifermi ai massimi storici ma sterza verso il primo taglio che, salvo sorprese, arriverà nella prossima riunione prevista il 6. Alcuni governatori erano pronti a cambiare rotta già da subito, ma poi hanno accettato di seguire la larghissima maggioranza che vuole attendere i dati diper assicurarsi che l’inflazione non faccia scherzi e proceda sicura verso l’obiettivo del 2%. Più che il pressing delle solite colombe, la vera novità è che ora anche i falchi sono pronti ad appoggiare la retromarcia sui, più rapidamente dei colleghi americani della Fed scottati dall’inatteso rialzo dei prezzi a marzo. La quinta pausa dopo il ciclo di dieci rialzi consecutivi cominciato a luglio 2022 lascia il tasso sui rifinanziamenti ...

