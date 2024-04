Badminton | Europei | continua la marcia di Axelsen e Marin | tanta Danimarca avanti

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 12 aprile 2024) Glidisi stanno avvicinando alla fase finale. Nel tabellone maschile, prosegue ladi Viktor: altra vittoria in due set per il danese contro il connazionale Rasmus Gemke, ora per lui il francese Toma Junior Popov che ha avuto la meglio su Ade Resky Dwicahyo. Nell’altra semifinale ci saranno l’altro danese Anders Antonsen ed il finlandese Joakim Oldorff, che aveva eliminato il nostro Giovanni Toti al secondo turno. Conferma il pronostico anche la spagnola Carolinanel tabellone femminile: la numero 5 della classifica BWF, che supera la francese Leonice Huet per 21-18 21-15; contro di lei la danese Julie Dawall Jakobsen, che supera a sorpresa la connazionale Line Hojmark Kjaersfeldt. Dall’altra parte del tabellone Kirsti Gilmour supera Line Christophersen e avrà ...