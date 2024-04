Atalanta | Gianluca Scamacca eroe di Liverpool Ora attende la chiamata di Spalletti

(Di venerdì 12 aprile 2024) Bergamo, 12 aprile 2024 – Nell’trionfatrice ala stella nerazzurra è stata. L’di Anfield Road. La stampa britannica oggi lo celebra come un fenomeno. Lo Star&Sport titola ‘Wham bam’. Due gol, poi la giocata che ha avviato la terza rete di Pasalic: nessun italiano ad Anfield aveva mai segnato una doppietta in partite di club (c’era riuscito Pierluigi Casiraghi, con l’Italia contro la Russia, agli Europei del 1996 che si giocavano in Inghilterra). Peraltro, che lo scorso hanno fatto benino ma non benissimo nel West Ham United con 7 gol ma poco spazio anche a causa di infortuni (ma ha vinto la Conference League), ha un feeling speciale con gli stadi inglesi: a ottobre aveva segnato a Wembley con l’Italia poi ...

Bergamo, 11 marzo 2024 – L’ Atalanta sta trova ndo la continuità di Gianluca Scamacca . Non solo come finalizzatore. Nel 2-2 in casa contro la Juventus il ruolo del 25enne centravanti romano è stato ... (sport.quotidiano)

Cagliari- Atalanta 2-1 Carnesecchi 6: attento nelle uscite. Non può nulla sulle reti subite. Toloi 5: troppi errori per l`esperto difensore neraz... (calciomercato)

Cagliari- Atalanta 2-1 Carnesecchi 6: attento nelle uscite. Non può nulla sulle reti subite. Toloi 5: troppi errori per l`esperto difensore neraz... (calciomercato)

Europa League: l’Atalanta fa la storia a Liverpool, Mancini decide contro il Milan - Ieri sera, davanti a 2.140 bergamaschi, l'Atalanta, nell'andata dei quarti di finale di Europa League in casa del Liverpool di Klopp, prenota l'anticamera dei sogni grazie alla solidità del gruppo e ...unionesarda

L’Atalanta l’ha fatto di nuovo - Ha vinto clamorosamente 3-0 contro il Liverpool in trasferta nei quarti di finale di Europa League, ma non era la prima volta e soprattutto non è un caso ...ilpost

Roma, Mancini è il primo in Europa: quando la testa fa la differenza - Visualizzazioni: 1 Gianluca Mancini sta trascinando la Roma verso grandi traguardi in questo finale di stagione. I gol nei derby cittadino ed europeo hanno qualcosa in comune. Roma, Mancini e il colpo ...calciostyle