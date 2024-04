Amstel Gold Race femminile 2024 | Longo Borghini la donna da battere Vollering e Kopecky le principali rivali

(Di venerdì 12 aprile 2024) Inizia la settimana delle Ardenne con l’. Domenica 14 aprile va in scena la decima edizione a livello, con la classica partenza da Maastricht e l’arrivo a Berg en Terblijt, dopo 157 chilometri e 600 metri pieni di grandi difficoltà. Percorso più duro e più lungo rispetto a quello dell’anno scorso per le ragazze, con il selettivo circuito da diciottomila metri finale da ripetere quattro volte. Presenti nel noto anello finale tre degli strappi più caratteristici dell’(che insieme a Freccia Vallone e Liéege-Bastogne-Liége forma il trittico delle Ardenne), quali, in ordine rigorosamente cronologico, Geulhemmerberg, Bemelerberg e Cauberg. Una corsa dominata nelle in questi anni dalle padrone di casa, con le olandesi che possono vantare ben sei successi ...

Prosegue senza soste il calendario del World Tour di ciclismo al maschile. Dopo le classiche delle pietre ecco le Ardenne che si apriranno, come di consueto, con l’ Amstel Gold Race in programma ... (oasport)

Iniziano le classiche delle Ardenne con l’ Amstel Gold Race : domenica in programma l’edizione numero 58 della Classica della Birra in terra olandese. Campione uscente Tadej Pogacar, che non sarà al ... (oasport)

Amstel Gold Race | Jasper Philipsen haakt af - Mathieu van der Poel alsnog met topploeg aan de start - Geen Jasper Philipsen in de Amstel Gold Race 2024. De nummer twee van Parijs-Roubaix neemt pauze, wereldkampioen Mathieu van der Poel kent zijn ploegmaats.eurosport.nl

Petje af voor Mathieu - Mon cher Mathieu, je suis désolé. Ik had natuurlijk ook gewoon ‘sorry’ kunnen schrijven, maar me in jouw moeders taal verexcuseren lijkt me passender. Je reed immers over Franse kasseien toen je me pa ...nrc.nl

ALPECIN DECEUNINCK. NIENTE Amstel PER PHILIPSEN, ORA RIPOSO E PENSIERO RIVOLTO AL TOUR - Jasper Philipsen non disputerà domenica l'Amstel Gold Race, come invece prevedeva il suo calendario. Ad annunciarlo sul Instagram è la stessa Alpecin Deceunink che scrive: «Dopo le vittorie alla ...tuttobiciweb