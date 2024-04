Alien Romulus | sangue e squartamenti nel trailer del CinemaCon

Leggi tutta la notizia su tuttotek

(Di venerdì 12 aprile 2024) Non c’è nessuna via di scampo per gli esploratori della galassia. Nel nuovodimostrato c’è tanta violenza,. Riusciranno i protagonisti a sopravvivere? La saga diva avanti ormai da più di trent’anni e in questo lasso di tempo la saga è diventata un cult del cinema. Le cose non sono mai cambiate nel corso del tempo, con sempre nuove idee per mettere in mostra gli spaventosi xenomorfi creati dalla mente geniale di Ridley Scott nell’ormai lontano 1979. Qualche settimana fa abbiamo avuto modo di avere alcune anticipazioni su, ma ora, in occasione deldi Las Vegas, il film ha avuto modo di mostrare altri contenuti provenienti dal film e c’è tanta violenza e ...