(Di venerdì 12 aprile 2024) Ospite a Belve, l'attore romano - che in Supersex interpreta il pornodivo Rocco Siffredi - ha raccontato di pensare spesso alnell'arco della giornata. Ossessionato? Abbiamo chiesto all'esperto in quali casi una persona lo è realmente

Dopo le parole di Borghi a Belve ("Ah, Paolì e ce credo...") Paola Saulino replica a La Zanzara: "La film ografia di Borghi è tutta una scena di nudo. Sinceramente, a me fa ridere il fatto che lui ... (fanpage)

Alessandro Borghi, che ogni sei pensieri ne fa uno sul sesso. Significa davvero avere un'ossessione - Ospite a Belve, l'attore romano - che in Supersex interpreta il pornodivo Rocco Siffredi - ha raccontato di pensare spesso al sesso nell'arco della giornata. Ossessionato Abbiamo chiesto all'esperto ...vanityfair

Paola Saulino, è polemica con Alessandro Borghi. Lei aveva detto: "Il suo c***o mi sta più simpatico di lui" - Si riaccende la polemica a distanza tra Paola Saulino e Alessandro Borghi dopo la recente intervista dell'attore a Belve. La soubrette in un editoriale aveva scritto: "Il suo c***o mi sta più simpatic ...napolitoday

Alessandro Borghi manda a quel paese un regista: “Mi ha detto che non avrei mai fatto l’attore” - Alessandro Borghi si toglie un sassolino dalla scarpa e manda a quel paese un noto regista che in passato l’aveva scoraggiato a proseguire la sua attività lavorativa di attore. Ecco dove e che cosa ha ...newscinema