Volley | Perugia è la prima finalista! Milano ribaltata | i Block Devils lotteranno per lo scudetto

(Di giovedì 11 aprile 2024)ha sconfittoper 3-1 (18-25; 26-24; 25-20; 25-18) nella gara-4 e si è qualificata alla finaledimaschile. Isi sono imposti all’Allianz Cloud e sono così riusciti a chiudere la serie per 3-1, guadagnandosi la possibilità di battagliare per il tricolore contro la vincente di Monza-Trentino (si deciderà alla bella di spareggio). Dopo il ko rimediato quattro giorni fa in casa, la corazzata umbra ha saputo rialzare la testa in trasferta, tra l’altro recuperando dopo aver perso il primo set ed essersi trovata sotto per 23-24 nella seconda frazione.andrà a caccia del secondo titolo della storia dopo quello vinto nel 2018 e dopo le tre finali consecutive perse contro Civitanova tra il 2019 e il 2022 (senza dimenticarsi il ...