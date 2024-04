VIDEO Felice Evacuo a Punto C | “Vigorito come un padre sportivo | è il presidente che tutti vorrebbero avere”

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di giovedì 11 aprile 2024) Tempo di lettura: 3 minuti Nella settimana puntata diC, il nuovo focus sulla Lega Pro di Anteprima24, è intervenuto l’ex calciatore del Benevento, che ha speso parole importanti e di profondo affetto verso la compagine giallorossa: “Io ho passato quattro anni a Benevento – ha affermato – per me importantissimi e belli.credo sia ilche tutte le squadre, le società, gli allenatori e i direttori sportivi. In questi anni ha investito tanto ed è riuscito a portare il Benevento due volte in serie A. Ha raggiunto dei traguardi davvero considerevoli per la città e per il Sannio. A lui mi lega un rapporto umano importante. Per me èun. È una persona a modo che ha saputo ...