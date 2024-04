Truffatori in agguato | Confartigianato Imprese mette in guardia | “Attenti a quella email”

(Di giovedì 11 aprile 2024) Grosseto, 11 aprile 2024 –Grossetoinle proprie aziende associate dalle falseche stanno circolando in questi giorni. Il messaggio proveniente da una fittizia "Direzione Generale per la Proprietà Industriale - Ufficio Italiano Brevetti e Marchi" e richiede il versamento di circa 1.700 euro un conto corrente di una banca polacca, e si tratta evidentemente di una truffa. “Quando ricevete richieste di pagamento non usuali, come in questo caso – sottolinea Emiliano Calchetti, responsabile categorie diGrosseto – anche se alcuni dati possono sembrare esatti in quanto attinti da pubblici registri o altre fonti di libera consultazione, fate sempre molta attenzione ad alcuni elementi". Gli elementi in ...

