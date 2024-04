Trovati i corpi di tre dei dispersi a Suviana | le vittime salgono a sei

Migranti alla deriva nell'Atlantico per 3 mesi, diretti alle Canarie dall'Africa finiscono in Brasile - I nove corpi in avanzato stato di decomposizione rinvenuti in un'imbarcazione alla deriva di fronte alla costa dell'amazzonia brasiliana sono di migranti provenienti ...corriereadriatico

Ritrovata imbarcazione di migranti alla deriva da 3 mesi nell’Atlantico - Evidentemente hanno perso l'orientamento perché la loro destinazione erano le isole Canarie, invece l'imbarcazione è stata avvistata da alcuni pescatori ...quotidianpost

Cadaveri in mare a Messina, ipotesi naufragio di migranti - Le prime indicazioni dalle autopsie effettuate al Policlinico e il possibile collegamento con il naufragio di migranti al largo di Malta ...tempostretto