The Rogue Prince of Persia | ecco il primo trailer ufficiale

(Di giovedì 11 aprile 2024) I rumor disserolite, elite fu: confermate le voci di corridoio su Theofcoldel gioco La vanteria non rientra nell’etica giornalistica, motivo per il quale vi chiediamo perdono se nel caso di Theof, oracon tanto di, “ve lo abbiamo detto noi per primi”. Ebbene sì: ciò che nacque come rumor è ora confermato, e questo si estende a tutti i dettagli della precedente indiscrezione. Questo significa che i ragazzi di Evil Empire, autori di Dead Cells, sono alle redini dello sviluppo e che l’early access su Steam è previsto il 14 maggio. Potete trovare qui sotto il video interessato, che mette il ...

La svolta "Roguelite" di The Rogue Prince of Persia

