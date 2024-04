Superenalotto | UFFICIALE | rinviata l’estrazione di giovedì

Leggi tutta la notizia su ilveggente

(Di giovedì 11 aprile 2024), adesso è: come succede spesso è statadi. Ecco spiegato il motivo di questa decisione Ci sono dei giorni in cui le estrazioni del Lotto e di conseguenza anche quelle delnon si possono fare. Quei giorni di festa, segnati in rosso sul calendario, che ogni tanto capitano proprio in quei giorni nei quali è in programma un’uscita. E cosa succede in questi casi? Viene tutto rinviato, ovviamente.(AnsaFoto) – Ilveggente.itSuccede durante le festività natalizie, ad esempio. O a Capodanno, pure. Potrebbe succedere il primo maggio e succederà di sicuro, in questo 2024, il prossimo 25 aprile. Con una nota apparsa sul sito, infatti, ilha ...