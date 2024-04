Silvana Della Magliana a Forte e Chiara | la Francini porta una drag queen su Rai1

Leggi tutta la notizia su biccy

(Di giovedì 11 aprile 2024)ha voluto anchenel cast fisso di, il suo primo show su. Le due si sono conosciute sul setterza stagione diRace Italia doveè stata eletta Miss Congeniality. “Ho le ciglia finte che piangono da sole da quanto sono emozionata“, ha dito ladopo essersi presentata sul palco in uno sketch con Nino Frassica sulle note di Si Fa Ma Non Si Dice, per poi annunciare che sarebbe tornata più volte durante la puntata. Un’altra capatina sul palco l’ha fatta con Lillo. “Ma non mi riconosci? Sono Posa! ...