Sebastian Stan | da Soldato d' Inverno a Donald Trump | la prima immagine di The Apprentice

(Di giovedì 11 aprile 2024) L'attore dei Marvel Studios sarà un giovanenel film che vede anche Jeremy Strong nel cast Con l'annuncio del programma di Cannes 2024, sono arrivate anche le prime immagini ufficiali dei film in concorso, tra cui anche il primo sguardo anei panni del giovanein The. La pellicola seguirà l'ingresso dicome imprenditore nel settore immobiliare negli anni '70 e '80, raccontando la sua ascesa al potere. La data di uscita del film non è stata ancora comunicata, ma riceverà la sua antemondiale al Festival di Cannes 2024. Nell'vediamo l'interprete di Bucky Burnes alias ild'del MCU, sfoggiare una ...

L'attore si è detto anche dispiaciuto della mancata conferma di una Stagione 2 per The Falcon and the Winter Soldier Nel corso della promozione di Twisted Metal, Anthony Mackie ha espresso il suo ... (movieplayer)

L'attore Sebastian Stan ha ricordato il periodo delle riprese di A Different Man, spiegando come il trucco prostetico cambiava la percezione degli altri. Sebastian Stan è tornato a parlare ... (movieplayer)

Sebastian Stan ha confessato di aver avuto “troppa paura” a farsi vedere da solo in pubblico con le protesi indossate per A Different Man, in cui interpreta un attore dal volto sfregiato, affetto da ... (cinemaserietv)

