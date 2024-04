Sciopero generale e corteo a Bologna | Cgil | “Suviana | questi sono morti di appalto”

(Di giovedì 11 aprile 2024), 11 aprile 2024 – La reazione del mondo del lavoro provocata dalla tragedia acon la manifestazione dei sindacati e ilpartito da piazza XX settembre. Braccia incrociate in tutta la Regione, dei settori pubblici e privati per 8 ore, anziché le 4 ore nei settori privati e trasporti annunciate negli scorsi giorni. Secondo le forze dell'ordinepresenti almeno 1.500 persone, ma le file stanno continuando a ingrossarsi. Un "adesso basta" che è il grido di rabbia dei sindacati, dopo le ennesimesul lavoro. Martedì dopo la tragedia della centrale idroelettrica di, Michele Bulgarelli, segretario...

