Sagra del carciofo romanesco a Ladispoli | programma del 12 | 13 e 14 aprile 2024 e le strade chiuse

Pugni, calci, colpi sferrati con bastoni, spranghe, pali di ferro e persino rami d'albero . Scene non proprio edificanti, per usare un eufemismo, sul sagrato di una chiesa . In tanti nelle ultime ore ... (today)

Esplosione alla centrale, ansia per Stefano Bellabona: il super esperto richiesto dal Cile al Congo ha ustioni a metà del corpo - Ingegnere elettronico, 54 anni, Bellabona è originario di Noventa Padovana: con il fratello guida l’azienda ereditata dal padre e stava lavorando a Suviana. È ricoverato in Terapia intensiva ...corrieredelveneto.corriere

Sagre e mercatini, cosa fare in Toscana nel weekend - Domenica 14 in piazza delle Carceri a Prato torna Prato Antiquaria, collezionismo e artigianato per tutto il giorno davanti alla basilica e allo splendido Castello dell’Imperatore. E a pochi passi, in ...lanazione

Asl Asti: gli infermieri di comunità del Distretto Asti Sud alla Sagra di Bubbio - Postazione dell’Asl AT per la misurazione dei parametri vitali, informazioni e consigli sulla salute ...atnews