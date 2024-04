Roma | ragazza di 14 anni «drogata e violentata» in un campo rom La denuncia

Bloccata sdraiata sul lettino . Una semplice igiene orale nello studio del dentista 63enne - amico di famiglia da anni - si è trasformata in un?ora di molestie per una sedicenne romana.... (ilmattino)

Bastano cento pagine (o poco più), per confezionare il romanzo perfetto? Sì, e La ragazza unicorno di Giulia Sara Miori ne è la prova tangibile. Esordiente, ma non proprio - ha già pubblicato la ... (today)

Milan Roma, Capello: «Curioso di come l’ha preparata De Rossi» - DERBY ITALIANO – «Milan-Roma di Coppa sarà importante per tutte e due le squadre ... De Rossi, che io ho lanciato come giocatore, è un ragazzo intelligente e mi sta piacendo molto come allenatore. Sta ...calcionews24

Roma: ‘Drogata nel campo nomadi’ in via di Salone, la denuncia di una 14enne - E’ stata soccorsa nel primo pomeriggio nel campo nomadi alla periferia di Roma dove vive con la famiglia. Quando gli agenti della polizia locale si sono avvicinati la quattordicenne era in stato confu ...radiocolonna

Capello: "De Rossi ha dato alla Roma organizzazione e motivazione" - Voglio vedere come l'ha preparata il tecnico della Roma per fermare la fascia sinistra del Milan. E sarà interessante capire come verrà gestita la fase difensiva rossonera per fermare Lukaku e Dybala.tuttojuve