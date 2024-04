Ritiro estivo Napoli | spuntano le prime conferme | le date al vaglio

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di giovedì 11 aprile 2024) In casaormai si guarda già verso la prossima stagione, che inizierà con i consueti ritiri pre stagionali. Arriva l’annuncio proprio inerente alledel. La stagione attuale viaggia ormai verso il termine, con gli azzurri che sperano di chiudere positivamente un’annata piuttosto complicata. Dopo di che ci si proietterà concretamente verso la prossima stagione, che inizierà con il solitopre stagionale. Come di consueto, ilha diviso ilin due fasi, con la prima effettuata a Dimaro-Folgarida, mentre la seconda a Castel di Sangro. Arriva l’annuncio inerente ledeldel, e non solo. Novità suldel: le ...