(Di giovedì 11 aprile 2024) Milano, 11 aprile 2024 – Sesta, questa mattina in Tribunale a Milano, dela carico di, il barman reo confesso di aver ucciso la fidanzata, incinta al settimo mese, lo scorso 27 maggio nella loro abitazione a Senago, nel Milanese, dopo che la donna aveva scoperto la relazione parallela del fidanzato con una collega di lavoro. Oggi insaranno ascoltati, tra cui un’amica della vittima. La quintaera stata dedicata ai dettagli del rinvenimento del cadavere e a quanto emerso dall'autopsia. Giornalisti e pubblico, tra cui anche diversi studenti di un liceo milanese che si trovavano lì per assistere ...

The Vogue Closet 2024: le stanze, il palinsesto e come registrarsi all'evento - Tutte le informazioni per partecipare all'evento di Vogue Italia, con cui il magazine apre le proprie stanze come fossero ante di un armadio e pagine del giornale. I dettagli per prendere parte anche ...vogue

Processo Alessandro Impagnatiello, nuova udienza per l’omicidio di Giulia Tramontano: in aula cinque testimoni dell’accusa - Il barman ha ucciso la fidanzata, incinta al settimo mese, lo scorso 27 maggio nella loro casa a Senago, nel Milanese. la giovane aveva scoperto la relazione parallela del fidanzato con una collega ...ilgiorno

Omicidio di Giulia Tramontano e Thiago, i familiari sui social tra ricordi e fotografie: “Lo grideremo ogni giorno, giustizia” - Nel giorno della sesta udienza del Processo a carico di Alessandro Impagnatiello, accusato di aver ucciso la 29enne incinta al settimo mese, mamma Loredana, papà Franco e il fratello Mario fanno senti ...ilgiorno