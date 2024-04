Ponte del 25 aprile e primo maggio | dove andare a ricaricare le batterie

Il 2024 rappresenta un anno speciale per la famiglia Antinori che celebra i 50 anni di Tignanello, lo storico supertuscan conosciuto in tutto il mondo. Il vino che ha condensato lo spirito ... (gamberorosso)

Prenderanno il via Lunedì i lavori di messa in sicurezza del Ponte all’Abate , intervento ampiamente discusso nell’assemblea pubblica dello scorso otto aprile nella Sala del Grillo dell’Osteria ... (lanazione)

Tremonte in festa. Il borgo medievale accoglie eventi e mostre - Il borgo medioevale di Tremonte di Santa Maria Hoè celebra la sua storia con la 26esima Festa di Tremonte, organizzata dagli Amici di Tremonte. Un'occasione per scoprire i tesori storici del luogo, tr ...ilgiorno

La Rimini Marathon rivoluziona la viabilità - Una volta passato il Ponte della Resistenza continuerà in via Destra del Porto fino a Piazzale Boscovich e per tutto il lungomare Tintori fino a piazzale Kennedy. Gli atleti attraverseranno viale ...ilrestodelcarlino

Ponte e Basilica, c’è da attendere. Le tempistiche della ricostruzione - In gita a Spoleto senza passeggiare sul Ponte delle Torri (foto) e senza visitare la Basilica di San Salvatore, patrimonio dell’Unesco. Dalle Marche sono arrivati per visitare l’Umbria, ma quella di S ...lanazione