(Di giovedì 11 aprile 2024)non è preoccupato per la gara di ritorno dei quarti di Europa League contro ladopo la sconfitta casalinga del Milan per 1-0 nella partita d'andata: "Questapuòleal ritorno".

Pioli è sicuro e non ha paura della Roma: “Questa squadra può sistemare le cose al ritorno” - Pioli non è preoccupato per la gara di ritorno dei quarti di Europa League contro la Roma dopo la sconfitta casalinga del Milan per 1-0 nella partita ...fanpage

Europa League, Milan-Roma 0-1 - Per l'andata dei quarti di Europa League, Milan-Roma 0-1 CRONACA. Gol di Mancini al 17'.ansa

Milan, svelato il futuro di Pioli: non c’è alcuna possibilità - Complice di questo periodo difficile sono stati di sicuro anche tutti i diversi infortuni che hanno colpito la rosa rossonera e hanno costretto Stefano Pioli ad avere scelte sempre più limitate, ...spaziomilan