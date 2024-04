Nazionale | Malesani su Spalletti | “Persona giusta nel posto giusto”

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di giovedì 11 aprile 2024) L’ex tecnico Albertoha parlato a margine di una iniziativa in corso a Coverciano: “Lucianoè lanel, è un tecnico che ha delle buone idee. Fino all’arrivo di Roberto Mancini la maggior parte delle persone sosteneva come per laci volesse un selezionatore, mentre io ho sempre pensato come fosse necessario un allenatore che provi a far giocare bene la squadra“. L’ex allenatore di Parma e Chievo ha proseguito: “Purtroppoha poco tempo per sviluppare le proprie idee ma ha dimostrato anche a Napoli di essere bravo e ci ha fatto divertire facendo vincere uno scudetto ad un club che non vinceva da tanti anni. Può ripetere quanto fatto da Mancini all’ultimo Europeo“....