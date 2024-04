(Di giovedì 11 aprile 2024) I(The Damned) di Robertoè stato selezionato nel concorso di Un certain Regard al Festival di(14-25 maggio 2024). Lo ha annunciato il delegato generale del Festival, Thierry Frémaux, in conferenza stampa a Parigi. Nel pieno della guerra di Secessione, l'esercito degli Stati Uniti invia ad ovest una compagnia di volontari con il compito di perlustrare e presidiare le terre inesplorate. La missione travolge un pugno di uomini in armi, svelando loro il senso ultimo del proprio viaggio verso la frontiera. "Dopo molti film nati in quello spazio ibrido che è il "documentario di creazione", The Damned rappresenta per me unanuova: un film di, storico, in costume, senza sacrificare il realismo, l'immediatezza e l'intimità dei miei lavori precedenti. Spero che The Damned ...

Minervini, I Dannati a Cannes "sfida nel cinema di finzione" - I Dannati (The Damned) di Roberto Minervini è stato selezionato nel concorso di Un certain Regard al Festival di Cannes (14-25 maggio 2024). Lo ha annunciato il delegato generale del Festival, Thierry ...ansa

Italy at Cannes with Sorrentino, Minervini and Mastroianni - Italy will be represented at this year's Cannes Film Festival by Paolo Sorrentino's Parthenope, competing for the Palme d'Or, Roberto Minervini's I Dannati, up for Un Certain Regard, and biopic on gre ...ansa

Paolo Sorrentino in gara a Cannes 2024 con “Parthenope”: sulla Croisette sarà sfida tra grandi divi - La prima immagine di "Parthenope", il nuovo film di Paolo Sorrentino che sarà in concorso a Cannes 2024. Ecco la lista completa di chi vedremo sulla Croisette ...amica