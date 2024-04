Milan-Roma | poi Atalanta e Fiorentina | è la notte europea dell’Italia cruciale per il ranking Uefa

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 11 aprile 2024) I quarti di finale di Europa e Conference League si tingono di azzurro. Sono infatti quattro le italiane impegnate stasera:una di fronte l’altra, l’ad Anfield contro il Liverpool e lain trasferta contro il Viktoria Plzen. Tutte partite decisive per il, in cui l’Italia deve difendere l’attuale primo posto davanti alla Germania (17.714 punti contro 16.357) e resistere per sbloccare un prezioso slot extra per la prossima Champions League. Dopo lo show mostrato proprio nell’andata dei quarti di Champions, l’Italia deve provare quanto a meno a rispondere, nella speranza di tornare protagonista anche nella massima competizione. Derby– San Siro sarà nuovamente il teatro di un ...