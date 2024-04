Milan-Roma | il noto tifoso | “Nessuna differenza tra le rose | ma …”

Iuliano: “Milan-Roma sarà bellissima, peccato perdere una delle due in Europa” - L'ex difensore bianconero si rammarica per il derby italiano in Europa, che vedrà una squadra italiana in meno in semifinale ...siamolaroma

Pioli si gioca la panchina con la Roma L'AD del Milan: "Tutte le gare sono importanti" - L'amministratore delegato del Milan, Giorgio Furlani, presente al pranzo UEFA a Milano in vista della sfida di questa sera tra i rossoneri e la Roma ...tuttonapoli

Con l'aiuto dell'intelligenza artificiale, ecco i giocatore da schierane nel prossimo turno al fantacalcio - Il secondo difensore gioca nel Milan, e nonostante alcuni pensieri che potrebbero andare al ritorno della sfida di Europa League contro la Roma, è schierabile fuori casa contro il Sassuolo: si tratta ...gazzetta