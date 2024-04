Medvedev perde match e staffe | lancia la racchetta | urla all’arbitro e chiama il supervisor VIDEO

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di giovedì 11 aprile 2024) Daniililcontro il connazionale Karen Khachanov agli ottavi del Masters 1000 di Montecarlo eanche le, come spesso gli capita. Il russo, infatti, ha letteralmente dato spettacolo e hato la, poi ha rimediato un warning per averto, quindi ha persinoto ilper lamentarsi in modo plateale a causa di due brutti errori, testimoniati dalla telecamere, da parte dei giudici di linea: “Ci sono stati due palline fuorite dentro in due giorni di fila. Aprite gli occhi e fate qualcosa. Quali sono le conseguenze quando si vede dopo la partita che è stato commesso un errore? Non è mio compito arbitrare. Se il ...