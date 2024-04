(Di giovedì 11 aprile 2024) All'udienza per il processo controè stato fatto ascoltare l'di

(Adnkronos) – Per un minuto circa la voce di Giulia Tramontano è protagonista del processo in corso a Milano che vede alla sbarra il compagno Alessandro Impagnatiello accusato di Omicidio ... (periodicodaily)

In Tribunale a Milano si è tenuta questa mattina la sesta udienza del Processo a Alessandro Impagnatiello , l’uomo che ha confessato l’omicidio della compagna Giulia Tramontano , incinta al settimo ... (ilfattoquotidiano)

Si torna in aula in Corte d'Assise a Milano per il processo ad Alessandro Impagnatiello, accusato dell'omicidio della fidanzata Giulia Tramontano , morta mentre era incinta al settimo mese del... (leggo)

L'ultimo audio di Giulia Tramontano su Alessandro Impagnatiello prima dell'omicidio: "Scioccata dalle bugie" - All'udienza per il processo contro Alessandro Impagnatiello è stato fatto ascoltare l'ultimo audio di Giulia Tramontano ...notizie.virgilio

Non avremmo bisogno di ascoltarlo, eppure Impagnatiello parlerà in aula nell’anniversario dell’omicidio Tramontano - Alessandro Impagnatiello parlerà in aula il giorno dell'anniversario dell'omicidio di Giulia Tramontano, che ha provocato anche la morte del figlio Thiago ...fanpage