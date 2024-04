L’intervento di Zuppi alla manifestazione contro le stragi sul lavoro | “La sicurezza è un dovere Non è un costo | né un lusso”

(Di giovedì 11 aprile 2024) “Lanon è un, né tantomeno un, ma una cui corrisponde un diritto inalienabile di ogni persona” È il passaggio conclusivo deldel presidente della Conferenza episcopale italiana e arcivescovo di Bologna, Matteo, dal palco delladi Cgil e Uil indetta a Bologna per protestarele morti suldopo l’esplosionecentrale di Bargi, sul lago di Suviana. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

Disastro alla centrale elettrica di Suviana, ritrovati i corpi di due dispersi - Ritrovati i corpi dei dispersi da parte dei soccorritori dopo l'incidente alla centrale idroelettrica di Suviana ...gazzetta

I Subsonica e la tragedia di Suviana: “Non si può uscire di casa per andare a lavorare e non tornare” - Il messaggio della band torinese durante il concerto all’Unipol Arena di Bologna, tra gli applausi dei presenti. Poi l’invito a partecipare allo sciopero generale indetto da Cgil e Uil per giovedì 11 ...ilrestodelcarlino

Strage di Suviana: individuata dai sommozzatori la quarta vittima - Le ricerche dei quattro ancora dispersi erano ricominciate ieri sera. Aperta un'inchiesta per disastro e omicidio colposo ...altoadige