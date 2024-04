“Le corna…” Belen Rodriguez | la confessione da Cattelan | “Non perdono” E spunta la frase choc di Stefano De Martino

(Di giovedì 11 aprile 2024) “Le”., lada. Alla fine, dopo anni di tira e molla, Alessandroc’è riuscito a portare lacome ospite del suo programma. “Doveva essere la prima ospite di Eppc a Sky, poi la prima di Stasera C’è, la stiamo aspettando da 10 anni, 7 giorni, 14 ore e una manciata di secondi”, dice con grande ironia il padrone di casa. Alla fine però la bella argentina arriva e lascia tutti di sasso con un tango (o forse una taranta). >> “Eccoli insieme”.De, la grande sorpresa Fatto sta che, bella come non mai,ha stupito tutti con quei movimenti pazzeschi e la sua ...

Fiori d'arancio per Vittoria Puccini: presto sposerà Fabrizio Lucci: E se capitasse a lei cosa farebbe: perdonerebbe le corna 'Non lo so… Bisogna vivere le cose,... vacanza sexy e da sogno in Trentino Ultimo Aggiornamento Fotogallery - Belen Rodriguez alla festa ...

Fedez piange: "Chiara Ferragni resta la donna più importante della mia vita": Fedez ha tradito Chiara Ferragni Si dice da tempo che Fedez abbia messo le corna a Chiara Ferragni,... vacanza sexy e da sogno in Trentino Ultimo Aggiornamento Fotogallery - Belen Rodriguez alla festa ...