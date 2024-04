Lanzafame | “Conte prima scelta per il Napoli | sulla Champions ”

Leggi tutta la notizia su terzotemponapoli

(Di giovedì 11 aprile 2024) Davide, ex calciatore del Bari, è intervenuto a 1 Football Club su 1 Station Radio. Ecco le sue dichiarazioni: Non era meglio quando si giocava? “È innegabile, è inutile negare l’evidenza. È tutto un altro mestiere, molto più prestante. Il giocatore, bene o male, sfoga in campo. L’allenatore accumula. Ma si migliora anche questo aspetto”. Ha avuto modo di giocare per Antonio, soprattutto al Bari, dove ha ottenuto la promozione. Potrebbe realmente essere interessato al? “Perché no? Lasciò un’intervista dove disse che Roma eerano due piazze dove avrebbe voluto lavorare. Penso che De Laurentiis abbia voglia di tornare a competere per le prime posizioni e credo chesia la”. È un tecnico che vuole avere ampi ...