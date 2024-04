La Piovra fa 40 anni A Roma un evento speciale sulla serie che ha raccontato i legami della mafia con la politica | la massoneria e l’alta finanza

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 11 aprile 2024) Laha compiuto 40. Era l’11 marzo del 1984 quando andava in onda la prima puntata di una delleitaliane più famose al mondo. Trasmessa per dieci stagioni e 48 episodi, durate fino al 2001, Laha completamente rivoluzionato il modo di raccontare lain televisione. Quattro decenni dopo uncelebra quella produzione. Venerdì 12 aprile alle 19 e 30, l’Accademia Popolare dell’antie dei diritti raduna a, nella sede di via Contardo Farini 83, gli sceneggiatori Stefano Rulli e Sandro Petraglia, il regista Luigi Perelli, l’unico a dirigere più di una stagione (addirittura cinque, dalla terza alla settima), e l’attrice Simona Cavallaro, che interpretava Ester Rasi de La ...