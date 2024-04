Kvaratskhelia | “Napoli ti fa sentire a casa | lo scudetto il giorno più bello” – VIDEO

(Di giovedì 11 aprile 2024) Khvicharacconta la sua esperienza a: dall’amore dei tifosi al sognodiventato realtà, fino alle eccellenze del territorio partenopeo. NOTIZIE CALCIO– In un’intervista nell’ambito dell’iniziativa “Made in Italy” di Lega Serie A, Maeci e ICE, Khvichaha raccontato la sua straordinaria prima stagione a, culminata con la conquista dello. “Mi mancamia ogni. Ma anche l’Italia comincia a sentirsi a, e soprattutto questa città. Qui vivi per il calcio”, ha esordito il talento georgiano. “I tifosi mi motivano perché quando vedi la loro passione e la loro voglia di vincere vuoi vincere per loro a volte ne hai bisogno. Ti danno un’energia che ...

