Il principe William rompe il silenzio dopo l’annuncio della malattia di Kate | ecco le sue parole nel post sui social

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 11 aprile 2024) Se isono stati la dannazione dei principi del Galles per due mesi, è da lì cheè ripartito per tentare di ridare un “senso di normalità” perduta al suo “dialogo” con sudditi e follower. L’ultimopubblicato sull’account Xcoppia reale risale a quel drammatico 22 di marzo quando, seduta davanti alle telecamereBbc, ha rotto ilche avvolgeva la sua lunga assenza e ha comunicato al web di avere un cancro. Questa è rimasta per giorni l’immagine a fare capolino sul profilo condiviso da Prince and Princess of Wales, fino a quando(dubitiamo abbia preso in mano il cellulare per farlo personalmente) ha dato disposizione a chi di dovere per condividere un altro contenuto, nuovo, diverso. Complice la sua nota ...