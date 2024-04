Genova - al via la call for ideas per lo sviluppo sostenibile e digitale

Leggi tutta la notizia su fmag

(Di giovedì 11 aprile 2024) Al via laforper lodi una, inclusiva e partecipativa. Il bando, promosso dalla Direzione di Areaeconomico e promozione del Comune di, è rivolto a imprese piccole, medie e grandi e a startup innovative con l’obiettivo di stimolare processi di innovazione inclusiva esu ampia scala, come motori dieconomico della città, in un’ottica di miglioramento della qualità della vita di cittadini e imprese presenti sul territorio., di cosa si tratta L’avviso è legato alla visione di2030, la città del futuro promossa recentemente al ...