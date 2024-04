Fuori il trailer di Bridgerton 3 | scoppia la passione fra Penelope e Colin?

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di giovedì 11 aprile 2024) Roma, 11 aprile 2024 – L’attesa è quasi terminata per gli appassionati di, la serie tv in costume targata Shonda Rhimes, che torna con su Netflix il 16 maggio. Intanto i fan potranno gustarsi l’antipasto della terza stagione, che ha come protagonista stavoltaNicola Coughlan : è stato infatti rilasciato oggi ilche ruota intorno alla più giovane di casa Featherington, che finora si era celata dietro i panni della sconosciuta Lady Whistledown – autrice del gossip di corte – e ora passa alla ribalta.ha ormai rinunciato alla sua cotta,(Luke Newton), e ora vuole un marito per uscire finalmente dall’ambiente oppressivo di casa. La ricerca si dimostra più difficile del previsto. Proprio, tornato dai suoi ...