‘Fallout’ | Jonathan Nolan e Wagner Graham | «Ci ha guidato l’amore profondo per il gioco»

Leggi tutta la notizia su funweek

(Di giovedì 11 aprile 2024) Dall’11 aprile arriva su Prime Video Fallout, serie ispirata al celebre franchise videoludico. Un’impresa non semplice, considerando l’enormità del mondo di Fallout tra videogiochi, spin-off e derive mediatiche e anche la popolarità deltra i gamer.– che ha diretto i primi tre episodi – è tuttavia dichiaratamente grande fan del video, così come lo showrunner e produttore esecutivo. Un punto di partenza da non sottovalutare, che ha infatti dato vita a (probabilmente) la migliore serie ispirata a un videomai realizzata. «Non è così per tutti i capitoli di Fallout – dice– ma uno dei mezzi più efficaci delè iniziare con la guerra nel Vault. Vediamo queste persone uscire dal ...