Dal campo Ismajli non recupera e Berisha a rischio Oggi seduta alle 11

(Di giovedì 11 aprile 2024) Procede il percorso di avvicinamento ad un’altra fondamentale tappa della volata salvezza dell’Empoli, sabato prossimo15 a Lecce. Purtroppo non arrivano buone notizie dall’infermeria. Anche ieri infatti hanno continuato a lavorare a parte siache. Il difensore albanese, fuori dallo scorso 15 marzo, non recupererà nemmeno per la trasferta salentina. Il portiere sarà invece valutato nei prossimi giorni, ma anche la sua presenza nella lista dei convocati per lo scontro diretto del Via del Mare è a forte. Del resto l’undici iniziale che affronterà la squadra di Gotti non si dovrebbe discostare di molto da quello partito contro il Torino. Le uniche novità potrebbero essere Cacace per Pezzella a sinistra e Maleh in mezzo al posto di Bastoni.