Colleferro Lunedì 15 Aprile alle ore 18 | presso la Biblioteca Comunale R Morandi | presentazione del libro di Massimiliano Smeriglio “Mio padre non mi ha insegnato niente”

Viabilità - A1 Milano - Napoli: chiusa per una notte la stazione di Valmontone: ...00 di lunedì 25 marzo, in uscita per chi proviene da Napoli; - dalle 2:00 alle 6:00 di lunedì 25 marzo, in entrata verso Napoli. In alternativa si consiglia di utilizzare la stazione di Colleferro.

Candidati elezioni Regionali Lazio 2023: Bianchi, D'Amato, Pecorilli, Pignalberi, Rocca e i loro programmi: Tornano le elezioni Regionali . Domenica 12 e lunedì 13 febbraio gli elettori residenti nel Lazio saranno chiamati a votare per eleggere il ... Nato a Colleferro, in provincia di Roma, nel 1982, di lui ...