(Di giovedì 11 aprile 2024) Sam Taylor-Johnson è tornata alla regia quest'anno con Back to Black, il biopic su Amy Winehouse La produzione didiha avuto pesanti ripercussioni sullaSam Taylor-Johnson, che ha recentemente dichiarato di aver impiegato isuccessivi a riprendersi da quell'esperienza. Impegnata nella promozione del suo ultimo lavoro, il biopic su Amy Winehouse Back to Black, Taylor-Johnson ha dichiarato all'Hollywood Reporter che dopo essersi occupata del dramma sentimentale del 2015 ha dovuto prendersidi pausa dal lavoro. Laha amche lei e la scrittrice E.L. James avevano "visioni diametralmente opposte" su come avrebbe dovuto essere l'adattamento. Il film è ...

Il film Cinquanta sfumature di grigio in streaming legale completo è disponibile in italiano su Netflix, Prime Video, Itunes, NowTv, RakutenTv, Google Play, Microsoft Store. Per ogni piattaforma ... (cinemaserietv)

Cinquanta sfumature di grigio, la regista ammette: "Ci ho messo quattro anni per riprendermi" - La produzione di Cinquanta sfumature di grigio ha avuto pesanti ripercussioni sulla regista Sam Taylor-Johnson, che ha recentemente dichiarato di aver impiegato i quattro anni successivi a riprendersi ...movieplayer

Back to Black, il film drama su Amy Winehouse con Marisa Abela - Back to Black è il film musical e drama in uscita. La trama s’incentra sulla vita e carriera della cantante Amy Winehouse ( Marisa Abela ), dai suoi esordi nei primi anni 2000 come musicista jazz nel ...mauxa

Stasera in TV: Film da vedere Martedì 9 Aprile, in prima serata - Stasera in TV, Martedì 9 Aprile 2024: Scopri cosa c'è da vedere in TV oggi con la nostra Guida TV completa con i Migliori Film in prima serata su Rai, Mediaset e su tutti i principali canali tv in chi ...comingsoon