(Di giovedì 11 aprile 2024) Cinqueditra il suo appartamento e l'mobile:un 47enne di. A Somma Vesuviana, fermati un 19enne e un minori sempre per. Un altro arresto a Bagnoli, sempre per spaccio.

Napoli, 12 aprile 2024 – Cinque chili di droga nascosti tra la sua casa e l’auto sulla quale viaggiava. A tradirlo è stato un controllo dei carabinieri di Torre Annunziata, che lo hanno fermato per ... (quotidiano)

Tempo di lettura: < 1 minuto Cinque chili di droga : una parte in auto , il resto in casa . E’ il bilancio dei carabinieri della sezione radiomobile di Torre Annunziata che, la scorsa notte, hanno ... (anteprima24)

Un 47enne di Boscoreale è finito in manette dopo la scoperta di un grande quantitativo di sostanza stupefacente prima della sua auto , poi nella sua abitazione. Cinque chili di droga : una parte in ... (2anews)

Chili di droga nascosti in casa e in auto, arrestato uno spacciatore a Boscoreale - Cinque Chili di droga nascosti tra il suo appartamento e l’automobile: arrestato un 47enne di Boscoreale. A Somma Vesuviana, fermati un 19enne e un minori sempre per droga. Un altro arresto a Bagnoli, ...fanpage

droga e armi, due persone arrestate a Isola Capo Rizzuto - Tre Chili di droga ( 500 grammi di cocaina 2kg e mezzo di hashish) e un revolver, rubato in Emilia Romagna, sono stati sequestrati a Isola Capo Rizzuto dai militari della Guardia di finanza che hanno ...rainews

Bagnoli, arrestati due spacciatori con mezzo chilo di droga in auto - I carabinieri della stazione di Bagnoli hanno arrestato due uomini, entrambi di Casalnuovo di Napoli. I trentenni sono stati arrestati per detenzione di droga. Durante un controllo lungo ...ilmattino