Boscoreale | 5 chili di droga tra casa e auto | arrestato

(Di giovedì 11 aprile 2024) Un 47enne diè finito in manette dopo la scoperta di un grande quantitativo di sostanza stupefacente prima della sua, poi nella sua abitazione. Cinquedi: una parte in, il resto in. E’ il bilancio dei carabinieri della sezione radiomobile di Torre Annunziata che, la scorsa notte, hanno

Arrestato 47enne a Boscoreale trovato con Cinque chili di droga in parte in casa e in parte in auto. Sorpreso durante un controllo in via Montessori Cinque chili di droga , una parte in auto, il ... (puntomagazine)

Boscoreale: 5 chili di droga pronta per lo spaccio. 47enne arrestato - 5 chili di droga, una parte in auto, il resto in casa. E’ il bilancio dei Carabinieri della sezione radiomobile di Torre Annunziata ...reportweb.tv

Torre Annunziata, arrestato 47enne di Boscoreale con cinque chili di droga in auto e in casa - Cinque chili di droga, una parte in auto, il resto in casa. Questo il bilancio dei carabinieri della sezione radiomobile di Torre Annunziata che, questa notte, hanno arrestato Luigi ...ilmattino

Cinque chili di droga pronta per lo spaccio, corriere arrestato in strada nel Napoletano - Cinque chili di droga, una parte in auto, il resto in casa. E’ il bilancio dei carabinieri della sezione radiomobile di Torre Annunziata che, la scorsa notte, hanno arrestato Luigi Di Martino. Per il ...internapoli