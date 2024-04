ATP Montecarlo 2024 | Rune vince il match fiume con Dimitrov e raggiunge Sinner Medvedev ko | De Minaur per Djokovic

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 11 aprile 2024) Mancano all’appello soltanto Lorenzo Sonego ed Ugo Humbert, per il restoconosce sette degli otto giocatori arrivati ai quarti di finale. Non c’è Lorenzo Musetti, andato ko con Novak, presente invece Jannikche ha avuto pochi problemi con Jan-Lennard Struff. E il numero 2 al mondo avrà ora un’altra sua personale rivincita con Holger. Gli occhi del Principato sono stati puntati a lungo sulla partita tra il danese e Grigor, entrambi occupati in mattinata nella chiusura dei loro rispettivicon Miomir Kecmanovic e Sumit Nagal. E non contenti, i due hanno messo su uno show durato tre ore e venti minuti, in una partita drammatica chiusa solo al tiebreak del terzo set. E il finalista di Miami può recriminare per i due...