Appesa alla speranza | Mio marito ha ustioni su tutto il corpo

(Di giovedì 11 aprile 2024) "È una vita che miofa questo lavoro in giro per l’Italia. Sicuramente se avesse saputo che qualcosa non tornava avrebbe trovato il modo di sistemarla". Parole spezzate, quelle pronunciate dmoglie di Sandro Busetto, l’operaio 59enne ricoverato al Centrodell’ospedale di Cisanello di Pisa per le gravi ferite riportate nell’esplosione della centrale idroelettrica di Enel Green Power di Suviana. Busetto, padre di due figlie, hadi secondo e terzo grado nel 40 per cento deled è ricoverato in prognosi riservata in uno dei centri di eccellenza della sanità toscana. A preoccupare i medici, più che le– sembra localizzate nella parte posteriore delle gambe e sulle mani – sarebbero i fumi respirati, in quei drammatici momenti, che potrebbero avere ...