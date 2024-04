Antitrust Ue indaga sulle turbine eoliche cinesi | Pechino | “A rischio la cooperazione”

(Di giovedì 11 aprile 2024) I costanti salti in avanti dell’economia cinese preoccupano sempre di più l’Unione europea, che inizia a temere ildi rimanere schiacciata dal peso di una ingente produzione, che al momento non può essere eguagliata da quella degli Stati dell’Unione. Lo scorso 9 aprile, da Princeton negli Usa, la vicepresidente dell’esecutivo Ue e commissario alla L'articolo proviene da Il Difforme.

Antitrust, imprese energia potrebbero dover ridare 1 miliardo ai consumatori - Antitrust, imprese energia potrebbero dover ridare 1 miliardo ai consumatori. Se il Tar confermerà il giudizio dell'autorità.ilnordestquotidiano

Fabio Maria Damato, chi è il manager di Chiara Ferragni ‘accusato’ in tv da Fedez: indagato per il pandoro-gate e sempre meno presente sui social - Fabio Maria Damato, il general manager dell’impero Ferragni, anche lui indagato per truffa aggravata per la vicenda ... sono seguite altre inchieste e ora da ultima l’indagine dell’Antitrust sulle ...milano.repubblica

Questo salmone affumicato è stato segnalato all’Antitrust, la confezione “inganna i consumatori” - L'Unione Nazionale Consumatori (UNC) ha segnalato all'Antitrust un salmone affumicato che con la sua confezione inganna i consumatori ...greenme