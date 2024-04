Android 15 Beta 1 è ora disponibile al download | lo sviluppo entra nel vivo

Pixel 8 e 8 Pro: Supporto all’Output del Display nella Nuova Beta di Android 14 Dopo anni in cui i telefoni Pixel di Google non hanno supportato la funzionalità di output su Display esterni tramite ... (windows8.myblog)

È in fase di rilascio un nuovo aggiornamento per il canale Beta della piattaforma di infotainment di Google, ecco Android Auto 11.6 Beta L'articolo Android Auto raggiunge la versione 11.6 nel ... (tuttoandroid)

Albion Online: Annunciata la Beta - Albion Online: Annunciata la Beta . Novità su Albion Online, in arrivo su pc e mobile in Europa e Medio Oriente!hynerd

Pixel Experience dice addio: cosa cambia per i fan di Android - Fine dei giochi per Pixel Experience. I lavori per la ROM personalizzata Android chiudono i battenti. Cosa significa per gli utentixiaomitoday

Albion Online: Beta Aperta con nuovo server in Europa per PC e dispositivi mobili annunciata - Albion Online, annunciata la Beta aperta per il nuovo server europeo, il terzo insieme ad Albion America e Albion Asia, in arrivo a breve.multiplayer