Adrian Newey parla chiaro | “In Giappone la Red Bull avrebbe vinto anche senza gli aggiornamenti”

(Di giovedì 11 aprile 2024) Dire le cose come stanno. Si èto nel corso del week end del GP del, quarto del Mondiale 2024 di F1, di come e quanto Redsia stata celere nell’apportareconsistenti sulla RB20. Upgrade chedato ulteriore slancio al pacchetto a disposizione dell’olandese Max Verstappen e del messicano Sergio Perez per monopolizzare la scena. La doppietta domenicale è stata una conferma. Tuttavia, da parte del padre delle monoposto di Milton Keynes,, è arrivata una precisazione. In Ferrari si è detto, infatti, che il differenziale con la Rednel corso della tre-giorni nipponica fosse legato alle modifiche menzionate sulla vettura anglo-austriaca.ha voluto rispondere in maniere chiara, ...